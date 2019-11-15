“Kur’ân’sız gönüller haraptır”

Ankara’da, Keçiören ilçesindeki kız Kur’ân kurslarında öğrenimlerini tamamlayan 69 hafız için İlçe Müftülüğü’nce Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde “2019 Yılı Hafızlık Merasimi” gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, törende yaptığı konuşmada, hafızları ve ebeveynlerini tebrik ederek, gençlerin Kur’ân’ı ezberlemekle sorumluluklarının bitmediğini, bundan sonraki aşamanın onu anlamak ve yaşamak olduğunu vurguladı. Dinç, hafızların büyük bir hazineye sahip olduklarını, artık sıranın hazinenin kapağını açarak gereken yükümlülükleri yerine getirmelerinde olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz’in (asm) hadislerinden örnekler veren Dinç, içinde Kur’ân’dan parça olmayan gönüllerin harap durumda olduğunu ifade etti. Kadir Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kur’ân kurslarında bugün itibarıyla 170 bin yavrumuz eğitim görüyor. Bu kurslarımız milletimiz için doğan yeni bir güneş olmuştur. Buna sahip çıkmamız gerekir. Çocuklarımız oralarda kadim değerleriyle buluşuyor, Allah’ını, kitabını, Peygamber’ini tanıyor. Küçüğe sevgiyi, büyüğe saygıyı tanıyor. Biz o çocuklar 4-6 yaşında gelsin de hemen bülbül gibi Kur’ân okusun, hafız olsun demiyoruz. Sadece o televizyon ekranlarındaki karanlık, zihin bulandırıcı yayınlardan çocuklarımızı kurtarmak istiyoruz. Bütün ailelerin bu noktada gerekli hassasiyeti göstermesi lâzım.”