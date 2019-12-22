KYK faizleri silinsin

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, üniversite mezunu gençlerin yükseköğrenim kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve bundan sonra geri ödemelerin faizsiz olarak yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi: “Üniversite çağları bireylerin geleceklerinin şekillendiği ve yaşamlarının kalan kısmını etkileyecek en temel kararların verildiği bir dönemdir. Bu nedenle gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve doğru karar vermeleri için maddî manevî kaygı duymadıkları bir dönem geçirmeleri gerekmektedir.

Öğrenim kredisi aylık 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile 550 TL olarak ödenmektedir. Üniversite bitiminde TÜİK’in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle geri ödeme talep edilmektedir. Büyük çoğunluğu işsiz olan bireylerin 25-30 bin TL’yi bulan meblâğları ödemeleri neredeyse imkânsızdır. İktidara yakın iş insanlarının batıklarının kamu bankaları eliyle kurtarıldığı, vergi borçlarının faizleriyle birlikte silindiği bir dönemde, sosyal devletin gereği olarak verilen eğitim desteklerine faiz yükü bindirilmesi kabul edilebilir değildir.”