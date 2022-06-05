LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. LGS'nin iki oturumu da tamamlandı AA

Okunma Sayısı: 331

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.