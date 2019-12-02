LGS’ye gireceklere tavsiyeler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, 2019 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13’ünün LGS’ye girmek için başvuru yaptığını söyledi. Sınava 6 ay gibi bir sürenin kaldığını, bu nedenle öncelikle öğrencilere daha sonra da velilere birtakım görevler düştüğünü dile getiren Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: “LGS’de soruyu doğru anlamak çok önemli, bazı sorularda soruyu anlamak, cevabı bulmaktan daha zor. Bir konuyu bilmek yetmiyor, o bilgiyi doğru yorumlayabilme ve günlük hayata aktarabilme becerisi gerekiyor. Öğrencilerin okuduğu parçaları analiz ve sentez edebilme becerisine sahip olması şart. Bunun için öğrenciler kendilerine hedef koymalı, her gün kitap okumalı, düzenli olarak ders çalışmalı, günlük tekrar yapmalı, konuları yüzeysel değil, derinlemesine öğrenmeli, kendi kendine çabalayarak öğrenmenin hazzını yakalayabilmeli, farklı kaynaklardan test çözmeli, anlaşılmayan konu ya da soruları öğretmene sormalı, konuyu iyi anlamadan sadece ezber yapmamalı.”