Manevî cihad dersine ihtiyacımız var

İslâmın tebliği ve insanlığın ıslahı konusunda seminer veren Yazarımız Cevher İlhan, manevÎ cihad eğitimine dikkatleri çekti.

İzmit Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’ndaki seminerde konuşan gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un tebliğ usûlü, imanî ve İslâmî hizmetini anlattı.

Bediüzzaman’ın “İstikbâlde silâh, kılıç yerine hakikî medeniyet ve maddî terakkî ve hak ve hakkaniyetin mânevî kılıçları düşmanları mağlûp edip dağıtacak” müjdesine dikkat çeken İlhan, tefrika fitnelerine karşı “mânevî cihad”ın gereğini açıkladı.

İslâm, Peygamberi tebliğ usûlüyle anlatılmalı

Nur Risaleleri’nde imanın ve İslâm’ın bütün meselelerinin niçin ve nedeninin aklî ve mantıkî delillerle ispat edildiğini anlatan İlhan, İslâm dünyasının terör, kargaşa ve dağınıklıktan kurtarılıp birlik ve bütünlüğünün sağlaması için Bediüzzaman’ın hürriyete, adâlete, insan haklarına, müsbet ilimlere getirdiği târiflerle “doğru İslâmiyetin ve İslâmiyete lâyık doğruluğun” anlaşılması gerektiğini ifâde etti.

İslâm dünyasının fesâda uğradığı zamanımızda ortalığa saçılan fitne ateşiyle mâsumların katledildiği kargaşada, Müslümanların Bediüzzaman’ın Kur’ânî ‘müsbet hareket’ formülünü dikkate almaları gerektiğini söyledi. İlhan, “Bugün Müslümanların Asr-ı Saadet modeli”ndeki “mânevî cihad” dersine büyük ihtiyacı vardır. Zira Müslümanları ‘teârüf (birbirini tanıma) ile teâvüne’, (maddî mânevî yardımlaşmaya) çağıran Bediüzzaman, ancak Peygamberî (asm) tebliğ usûlüyle iman hakikatlerinin ve İslâm’ın insanlığa tebliğ edilebileceğini ders verir” diye konuştu.

‘İslâm kardeşliği’ ile maddî mânevî kalkınma olacak

Hutbe-i Şâmiye ışığında İslâm dünyasının meşveret, hürriyet ve adâleti ihya ile terakkisinin, ‘İslâm kardeşliği’ ekseninde teârüf ve teâvünle sulh ve müsâlemetinin mânâsını izâh eden İlhan, şöyle dedi: “Bediüzzaman, 1911’deki Şam Emeviye Camii’ndeki hitâbında başta ‘iki büyük ve muazzam tâife’ dediği ‘Arap ve Türk gibi hâkim milletler’ olmak üzere, bütün Müslüman milletlerin dünyevî ve uhrevî saadetleriyle kalkınmalarının aralarındaki bağların tahkimiyle, birbirlerine maddî mânevî yardımlarıyla İslâm medeniyetinin yeniden ihya olacağını bildirir.”

Haber: Ali Dönmez - İzmit