Manisa’da uhuvvet coşkusu

Manisa’da Yeni Asya Hanımlar Ege Bölgesi Seminerleri Organizasyonu adı altında pandemiden bu yana düzenlenen en geniş programa katılım yoğun ve coşkuluydu.

BÜŞRA ÖNAL - MANİSA

Yeni Asya Hanımlar Ege Bölgesi Seminerleri Organizasyonu adı altında İzmir Külliyesi’nin ilk ev sahipliği yapacak Şehzadeler şehri Manisa oldu. Pandemiden beri geniş bir programın ilkiydi. İlk olması hasebiyle heyecan bir hayli fazla olmuştu. Manisa Hanımlarının geniş bir şekilde programa hazırlanması da coşkuyu katbekat arttırdı.

‘‘Medrese-i Nuriyenin Hanımlar Talebeleri’’ konusu seminerist Arife Özdemir ve Büşra Nur Özdemir tarafından özenle sunuldu. Yasemin Güleçyüz’ün Şefkat Kahramanları eserinden saff-ı evvel ablaların hayatlarına değinildi. Ardından Şehzadeler şehrinin küçük Nur Talebeleri yoğun Nur derslerinin meyvesi olarak sundukları program seminere ayrı bir coşku kattı.

Risale-i Nur’da hanım talebelere Bediüzzaman’ın taltifleri, taktirleri, tebrikleri izah edilirken bu hüsn-ü misallerin ne derece hizmette fedakârlık gösterdikleri ve ‘risalelerin manevî güzelliğine ve yaldızlı yazılarının cemaline cildi üstünde de şirin bir güzellik daha ilâve ederek hüsn-ü misal olduklarına’ bir kez daha şahit olundu. Hüznün ve coşkunun birleştiği bu anlamlı programa; İzmir, Manisa, Aydın, Turgutlu, Ödemiş, Tire, Torbalı, Pınarbaşı, Bornova, Ayrancılar katıldı. Pandemi sebebiyle yüz yüze ara verilen uhuvvet buluşmalarından sonra bölgedeki kardeşlerin bir araya gelip hasretle kucaklaşması görülmeye değerdi.

Programın tadı damaklarda kaldı

Programa ev sahipliği yapan İzmirli kardeşlerimiz, programa iştirak eden abla ve kardeşlerimizin samimane hissiyatiyla sevk alınıp verildi gibi birde bu hisleri onların dilinden ifade edelim:

Nurbanu Şen: İnanılmaz güzeldi harikulâde birşey oldu. Özellikle Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin İzmir havalisi ve Manisa hanımlarının hizmetini taa o zamandan işaret etmesinin bence canlı bir senedi canlı bir beratı bir ispatı oldu. Bu anlamda hakikaten 7’den 70’e en küçüğünden en büyüğüne hepsini tebrik ediyorum.

Ayrancılardan Abla: Programı çok beğendim. Çok güzeldi çok memnun kaldık, devamını bekleriz. Çok güzel hazırlanmış emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok heyecanlandım konunun bayanlara yönelik olması çok güzeldi. Çocukları da tebrik ediyorum.

Büşra Nur Özdemir: Uzun zamandır yapılamayan umumî programların bir kez daha önemini yaşadık. Muhabbetin uhuvvetin bir arada yaşandığı ortamda saff-ı evvel ablaların hayatlarıyla Üstadın bizlere müjdeleriyle erkeklerden daha ziyade hizmette bulunacağımıza hatta fetih bizlerin eliyle olacağına dair satırları okudukça hem duygusal hem coşkulu bir program yaşadık elhamdülillah.

Ayşe Yamaner: Uzun bir pandemi arasından sonra kardeşlerimizle buluşmanın heyecanını yaşadık bu heyecanı Manisa olarak hazırladığımız programla hem çocuklarımıza hem bizlere büyük bir şevk verdi. Programların devamını heyecanla bekliyoruz..

Nur okuyacağız, Nur taşıyacağız, Nur yayacağız

Daha bir çok tebrik ve şevk kelâmları dillerden döküldü… Bizler de inşaallah onlar

gibi olmak istiyoruz. Ve o mübarek annelerimizin dedikleri gibi bizler de diyoruz ve her zaman da diyeceğiz: “Nur’un muhabbeti, Nur’un sevgisi bizi durdurmuyor. Daima Nur’dan konuşuyoruz. Her zaman dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda Nur’un sevgisi...

Nur okuyacağız... Nur taşıyacağız... Nur yayacağız inşâallah.”