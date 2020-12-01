Bizim Aile Dergisi Aralık sayısında “Masum ruhlara iman dersi” kapak başlığıyla çıktı.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

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Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, Aralık sayısında çocuklara erken yaşta verilmesi gereken iman derslerini ele alıyor. “Çocuklara İman Eğitimi” kapak konusuyla dergi, pandemi dönemi ile birlikte evde daha fazla vakit geçiren çocukların, imanî ihtiyaçlarına çözüm getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve ebeveynleri, karantina günlerini fırsata çevirmeye dâvet ediyor.

“Din eğitimi yaşayarak verilmeli”

Gerek çocuklarına verdiği eğitimlerle, gerek sunduğu çalışmalarla bu konuyu özümseyen ve örnek bir hayat sunan Yazar Hatice Kübra Tongar ile, iman eğitiminin çocukların dünyasındaki önemini konuştuk. Klinik Psk.& Aile Danışmanı Banu Arslan Atalık, her ay yazdığı Çocuk Eğitimi sayfasında Çocuk Psikolojisinde Din Eğitiminin Yeri” başlıklı yazısında tavsiyelerde bulunuyor. Psikolog Ayşenur Aydoğdu Akten, “Terbiye-i İslamiye’ye Giriş” yazısıyla çocukların yaş dönemlerine göre nasıl adım atılması gerektiğini söylüyor.

Kadınlar Camilerde

Kadınların camilerde yaşadıkları problemleri gündeme getiren bir grup, “Kadınlar Camilerde” kampanyası ile sorunlara çözüm arıyorlar. Kadınlar Camilerde Ekibi ile kampanyanın amacını, yapılan faaliyetleri anlatıyor. Dergimizin Dağarcık bölümü de yine renkli muhtevalar sunuyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de Bal Kabağı Çorbası, El Emeğim’de örgü, Doğalı Varken’de doğal dudak besleyici tarifi var. Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den Duâlar ve Bulmaca sayfalarımızı da yepyeni muhteva ile istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar…