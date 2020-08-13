MEB uyardı: 'Asılsızdır'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''ASILSIZDIR'' ifadesinin ve ''X'' işaretinin yer aldığı bir görsel paylaşılarak, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı. AA

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