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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Mersin'de nesr-i envar coşkusu

14 Kasım 2021, Pazar
Mersin Yeni Asya Hanım Neşriyat komisyonu, pandemi sonrası ilk yüz yüze programını gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Hicret Kale’nin yaptığı Neşr-i Envar programı, Hümeyra Öndül’ün okuduğu Kur’ân tilâveti ile başladı. Ardından Risale-i Nur hizmetinin bu zamanda ehemmiyetine dair açılış konuşmasını yapan Meral Demirdöğmez, konuşmasında; “Risale-i Nur’a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-i Muhammediyeye (asm) ve şeair-i Ahmediyeye (asm) ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur’ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş” (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî ) ifadesi ile “bu zamanın fitnesinden ve dehşetli hücumlardan ancak Risale-i Nur’un kazandırdığı tahkikî iman ile dayanılabildiği gibi halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibariyle, adeta birer gizli kutup gibi mü’minlerin manevî nokta-i istinadı olarak, ehl-i imanın kalplerine manen mukavemet ve cesaret veriyorlar,” ifadelerine dikkat çekti. 

Program, ablaların, hizmet serencamından hatıralar ile devam etti.

Hatıraları ilgiyle dinlendi

LÂHİKA mektuplarında “çok çalışkan hanım şakirtler” olarak zikredilen, Mevlânâ Halid Hz.nin cübbesi, onun vesilesiyle Bediüzzaman Hazretleri’ne ulaşan Asiye annemiz, Gençliğini Nur hizmetlerine feda eden, Üstadımızın duâsına mazhar, eşinin amellerine şerik olan Emine Sungur, tek parti döneminin en sıkı zamanlarında İzmir’de Risale-i Nur’u hanımlar arasında tanıtan Zehra Dülek, 1950’li yıllarda Ankara’da Risale-i Nur’un neşrinde hizmet eden, İstanbul’da ilk olarak hanım Nur sohbetlerinin başlamasına vesile olan Şükran Demirel, ömrünün 50 yılını Risale-i Nur hizmetine adamış, “Ben Üstadı bilfiil görmediğim için sadâkat dersini Zübeyir Abiden aldım” diyen Mehmet Kutlular, çeyizinden çıkardığı bindallıyı (ki Kastamonu da hanımların en kıymetli eşyası bindallıdır), Risale-i Nurlar’a cilt yapan, Nurculuk yapmaktan tutuklanan, koca yürekli mübarek Ulviye Hanım, Kur’ânı, Nurlar’ı, şiir yazmayı Üstadı ziyaretten sonra öğrenen, Emirdağ ve Bolvadin’deki hanımların yetiştirilmesi için Üstadımızın vazifelendirdiği Şahide Yüksel, Üstadımızın, “manevî evlâdım” olarak kabul ettiği, Risale-i Nur’un mahkemede beraat etmesine vesile olan, cesur, Hâkime hanım Hesna Şener, Ceylan Çalışkan Abinin kız kardeşi, sabır ve şükür abidesi Sevim Morgül, Üstad Hazretleri’nin “80 evliyaya değişmem” dediği, hakikî fedakâr, sadâkat timsali, kahraman, cesur Zübeyir Gündüzalp, gibi hizmette fani olmuş, saff-ı evvel talebelerin hizmet noktasında hatıraları ilgiyle dinlendi. Hatıralar arasında okunan Hasan Feyzi Yüreğil’in “Güzel oku” şiiri, dinleyenlere hem hüzün hem şevk kaynağı oldu.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - ANKARA

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