Torpil ve kayırmacılık bezdirdi

Öğretmen atamalarında uygulanan mülâkat sistemini protesto eden eğitim-iş üyeleri, Mülâkatın kaldırılmasını ve atamaların adil, şeffaf ve torpilsiz bir şekilde yapılmasını istedi.

Eğitim-İş üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemini protesto etti. Mülakatın kaldırılmasını ve atamaların adil, şeffaf ve torpilsiz bir şekilde yapılmasını isteyen eğitimciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ‘’Öğretmen alımlarında üniversite diplomaları yok sayılmış, KPSS’de dereceye girmek bile artık bir kriter olmaktan çıkmış; mülakat denilen bu garabet, temel belirleyici unsur haline gelmiştir. Torpil ve kayırmacılık, insanların haklı olarak isyan ettiği bir noktaya ulaşmış, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştır’’ dedi. MEB önünde “Kadrolaşmanın adı mülakat” ve “Mülakat değil liyakat” yazılı pankart açan eğitimciler; “Mülakat, haksızlıktır, hırsızlıktır”, “Mülakat, kat kat haksızlıktır”, “İtaat, sadakat, mülakat”, “Mülakat, Yusuf Tekin istifa et”, “Mülakata hayır”, “Mülakat var diplomaya ne gerek var” yazılı dövizler taşıdı. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 243

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.