Mülâkat torpilin diğer adı

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, öğretmen atamalarında yapılan mülakatlara tepki gösterdi.

Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

“Mülakatlar sonucunda sıralaması değiştirilen bin 100 öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Ne var ki bunda?’ diyerek, durumun ciddiyetini küçümseyici bir tavır sergilemiştir. Bir öğretmen bile haksızlığa uğruyorsa bunu konuşmamız gerekirken, bin 100 öğretmenin sıralamasının değiştirilmesi karşısında böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Bu, yine sözün bittiği noktadır. Mülakat sistemi, maalesef adaletli bir şekilde işlemiyor. Biz Eğitim-İş olarak, mülakatların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Eğer bir anne, ‘Çocuğumun eline ders çalışsın diye tablet verdim’ diyerek ekranlarda ağlıyorsa, bir şehit çocuğu mülakatta elenip kahroluyorsa ya da mülakatta elendiği için bir öğretmen intihar ediyorsa, artık durup düşünmenin vakti gelmiştir. Eğitim-İş olarak uyarıyoruz: Torpil ve adam kayırmanın diğer adı olan bu mülakat sisteminden derhal vazgeçilmelidir” dedi.

Eskişehir - Anka