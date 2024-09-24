Mülakatta skandallar bitmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim dönemi başlamasına rağmen ve 2024’ün bitmesine 3 ay kala hâlâ 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yapmadı.

10 Ağustos’ta biten sözlü mülakatların sonuçlarını açıklamak için; atamalarda yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanının esas alınmasına yönelik Danıştay’a açılan iptal davasının sonuçlanmasını bekleyen MEB, 5 gün önce sonuçları “yanlışlıkla” açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, “Öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı” dedi. Bazı adaylar bu “yanlışlıkla açıklama” sırasında sonuçlarını gördü ve kaydetti. Puanlamadaki farklılığın ilden ile net bir şekilde değişiklik göstermesi dikkat çekti. Örneğin İstanbul’da, özellikle Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yuvarlama yapıldığı anlaşılırken İzmir’deki, Gaziantep’teki komisyonların 5-6 puan fazla verdiği görüldü. Bu durum, KPSS puanıyla kontenjanda olan adayların mülakat puanından sonra kontenjan dışı kalması riskini doğuruyor. Karar’a konuşan Eğitimci Cüneyt İltuş, “Bazı komisyonlar sadece yuvarlama yaparken bazıları 9 puana kadar fazla vermiş. Birilerinin önüne geçildiği net şekilde belli” dedi. Haber Merkezi

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