Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Kadir gecesinde düzenlenen program Nevşehir Yeni Asya Hanım okuyucularını heyecana getirdi. Bu heyecana en çok küçük kalplerindeki coşkuyla çocuk talebeler dahil oldu.

Nevşehir Yeni Asya Hanım okuyucularının organize ettiği çocuk iftarı için davetiye afişi ile ilanatlar yapıldı. Salon, çocukların hoşuna gidecek tarzda süslemelerle donatıldı. Farklı yaş gruplarına sahip çocuklar birbirlerinin iftar heyecanlarına ortak oldular. Büyük bir heyecanla bekledikleri iftarı yapmış oldukları yemek duaları ile sona erdirdiler. İftar sonrası abdestlerini alarak kendi seçmiş oldukları seccadelerde akşam namazlarını kıldılar ve tesbihatlarını yaptılar. Ardından hep beraber oyunlar oynarak Risale-i Nur’dan dersler dinlediler. Ders ve oyun sonrası hep beraber yatsı ve teravih namazlarını kılarak tesbihatlarını yaptılar. Annelerin ve hayırsever ablaların aldıkları, hazırladıkları ikramlardan hoşlanan çocukların sevinci ortamı neşelendirdi. Ablalarının kendileri için hazırlamış olduğu hediye ve sürprizlerle gönlü hoş olan çocuklar ve anneleri programdan memnuniyetlerini dile getirdiler. Nevşehir - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 676

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.