"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

29 Kasım 2019, Cuma 00:18
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim sisteminin niteliğinin ve kalitesinin artması, öğrencilerin ileri düzey becerilere sahip olması toplumların geleceği açısından önemli ve elzemdir” dedi.

Her yıl düzenli olarak Türkiye’nin eğitim karnesini hazırlayan Eğitim-Bir-Sen, açıkladığı son raporla eğitim sistemini bütün yönleriyle ele aldı. Eğitim yatırımlarının nüfusa değil, nüfuza göre yapılması gerektiğini dile getiren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  “Eğitim, daha demokratik bir topluma ve ekonomik refaha erişmedeki en önemli araçlardan biridir. Toplumsal değerlerin nesiller arası aktarımı açısından da önemli bir işleve sahip olan eğitim, toplumların değişiminde ve gelişiminde kritik roller oynamaktadır. Bundan dolayı, eğitim sisteminin niteliğinin ve kalitesinin artması, öğrencilerin ileri düzey becerilere sahip olması toplumların geleceği açısından önemli ve elzemdir” dedi.

“Öğretmen maaşları arttırılmalı”

Eğitim sisteminin kalitesini arttırmanın önündeki engelleri kaldırmak, daha nitelikli bir eğitim sistemi tesis etmek için kaynakların arttırılmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Ali Yalçın, “Meslekî ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını arttırmak ve işsizlik oranlarını azaltmak için meslekî ve teknik eğitimin niteliğini ve mezunlarının istihdam edilebilirliğini arttırmaya dönük çözümler üretilmelidir. OECD ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’deki öğretmen maaşlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bundan dolayı öğretmen maaşlarının arttırılması ve özellikle tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak maaşların da arttığı bir model geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.

 Öğrenci sayısı 18 milyonu aştı

Eğitime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun beş farklı bölümden oluştuğunu ifade eden Yalçın, “Eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim-öğretim ortamları ve finansman. Birkaç bulguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018-2019 öğretim yılında yükseköğretim hariç, tüm eğitim kademelerinde toplam öğrenci sayısı 18 milyonu aşmıştır. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okullaşma sorunları tamamen çözülmüştür. Okul öncesi ve ortaöğretimde son yıllarda önemli bir artış görülmüş ve okul öncesinde 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 75, ortaöğretimde yüzde 88 artmıştır. Bu iki kademede okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalara devam edilmelidir” dedi.   

Fatih Karagöz - Ankara

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği

    Fitne ve fesat, seçmen iradesini zedeleniyor

    Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

    İslamafobi için özür diledi

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar

    Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?

    Siyaset hareketleniyor

    Trump'tan sürpriz Afganistan ziyareti

    Almanya’da "yastık altı" birikim 235 milyar euro

    Bakan Turhan'dan 'Atlas Global' açıklaması

    Berat Albayrak KYK borçlarıyla ilgili konuştu

    Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e çıktı

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    Avrupalıların küresel ısınma korkusu terör korkusunu geçti

    Şii lider Sadr, Irak hükümetini istifaya çağırdı

    'İSKİ'nin suya zam talebi reddedildi

    Fındığın ihracat rekoru kırması bekleniyor

    Meteoroloji ve AKOM'dan yağış ve fırtına uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset hareketleniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dar daireyi terk eden, genişte boğulur
    Genel

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Korku siyaseti faydasız
    Süleyman KÖSMENE

    Nişanlılık döneminde ölçüler
    Genel

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebeleri ve Demokratlar
    Genel

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.