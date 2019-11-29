Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim sisteminin niteliğinin ve kalitesinin artması, öğrencilerin ileri düzey becerilere sahip olması toplumların geleceği açısından önemli ve elzemdir” dedi.

Her yıl düzenli olarak Türkiye’nin eğitim karnesini hazırlayan Eğitim-Bir-Sen, açıkladığı son raporla eğitim sistemini bütün yönleriyle ele aldı. Eğitim yatırımlarının nüfusa değil, nüfuza göre yapılması gerektiğini dile getiren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim, daha demokratik bir topluma ve ekonomik refaha erişmedeki en önemli araçlardan biridir. Toplumsal değerlerin nesiller arası aktarımı açısından da önemli bir işleve sahip olan eğitim, toplumların değişiminde ve gelişiminde kritik roller oynamaktadır. Bundan dolayı, eğitim sisteminin niteliğinin ve kalitesinin artması, öğrencilerin ileri düzey becerilere sahip olması toplumların geleceği açısından önemli ve elzemdir” dedi.

“Öğretmen maaşları arttırılmalı”

Eğitim sisteminin kalitesini arttırmanın önündeki engelleri kaldırmak, daha nitelikli bir eğitim sistemi tesis etmek için kaynakların arttırılmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Ali Yalçın, “Meslekî ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını arttırmak ve işsizlik oranlarını azaltmak için meslekî ve teknik eğitimin niteliğini ve mezunlarının istihdam edilebilirliğini arttırmaya dönük çözümler üretilmelidir. OECD ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’deki öğretmen maaşlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bundan dolayı öğretmen maaşlarının arttırılması ve özellikle tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak maaşların da arttığı bir model geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.

Öğrenci sayısı 18 milyonu aştı

Eğitime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun beş farklı bölümden oluştuğunu ifade eden Yalçın, “Eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim-öğretim ortamları ve finansman. Birkaç bulguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018-2019 öğretim yılında yükseköğretim hariç, tüm eğitim kademelerinde toplam öğrenci sayısı 18 milyonu aşmıştır. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okullaşma sorunları tamamen çözülmüştür. Okul öncesi ve ortaöğretimde son yıllarda önemli bir artış görülmüş ve okul öncesinde 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 75, ortaöğretimde yüzde 88 artmıştır. Bu iki kademede okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalara devam edilmelidir” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara