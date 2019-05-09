OECD: Türkiye dijital dönüşümü çalışmaya katkı yapmada sonuncu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital dönüşümün, çalışma hayatına katkılarından faydalanmak için yapılan hazırlıklarda Türkiye’nin üye ülkeler içinde son sıralarda olduğu uyarısında bulundu.

OECD üye ülkelerle ilgili, “Dijital dünya içinde büyürken, beceriler görünüm 2019 yılı” raporunu bugün kamuoyuna açıkladı.

Raporda çalışma hayatında, bilgisayar, internet ve yazılım programı kullanmada Türkiye sonlarda görülüyor. Düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitiminde ve çalışanların temel beceri eksikliği alanında da ülke son sırada.

Raporda dijital teknoloji, yapay zeka ve robotların çalışma yaşamına girmesi ile iş verimliliği ve refahın artması araştırılırken, üye ülkelerin bu alandaki hazırlıkları ve kapasiteleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

İş yaşamında dijital performansa hazırlık

İş yaşamında dijital performansa hazırlık konusunda Türkiye, Şili, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya ile birlikte son sıralarda yer aldı.

Japonya ve Güney Kore dijital dönüşüm konusunda en başarılı ülkeler olarak gösterilirken, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç yine dijital dönüşümü başarı ile sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

Dijitalleşmenin getirdiği faydalarla ilgili beceriler, dijital keşif, dijital dönüşümü gerekli kılacak beceriyle ilgili politikalar konusunda yine Türkiye, Şili, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya OECD’nin yetersiz ülkeleri arasında.

Türkiye bilgisayar ve internet kullanımında son sırada

OECD araştırmasına göre, iş yerinde bilgisayar kullanımında İsveç, haftada en az bir elektronik mesaj kullanımında Norveç, işle ilgili konuları daha iyi anlamak için haftada en az bir kere internet kullanımında Singapur, yazılı işlem düzeni kullanmada Hollanda ve yine haftada en az bir kere bilgisayar yazılımı kullanma gibi alanlarda Singapur ilk sıralarda yer alırken, Türkiye, bu alanlarda sürekli son sıralarda gösterildi.

Meslek için eğitim ve otomasyon

OECD raporuna göre, düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitim oranında Türkiye, Yunanistan’ın ardından sondan 2. sırada yer aldı. 16-65 yaş grubu çalışanlarında temel beceri eksikliği alanında ise Türkiye, Şili’nin ardından ikinci sırada geliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 39’u, Şili’de ise yüzde 42’si temel becerilerden yoksun. OECD’de en fazla mesleki deneyime sahip çalışanlar ise Finlandiya’da. Bu ülkede çalışanların yüzde 40’ı çok yönlü beceri düzeyine sahip.

Rapor, Türkiye’de öğretmenlerin aşırı yoğunlukta çalıştığı ve bilim ile iletişim teknolojilerini kullanma konusunda da yetersiz olduğunu ortaya koydu.

Otomasyon riskiyle karşılaşabilecek işlerle ilgili eğitime katılım oranında Türkiye, Yunanistan ve İtalya’nın ardından sondan 3. sırada gelirken, Finlandiya ve Danimarka ilk iki sırada yer aldı.

Raporda, Türk işçisinin otomasyon yüzünden işini kaybetmemesi için daha fazla meslek içi eğitime ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

OECD'ye göre, Türkiye'den gençler ve ileri yaş grupları da bilişsel ve dijital beceri oranında üye ülkeler içinde alt sıralarda yer alıyor.