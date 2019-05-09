"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

OECD: Türkiye dijital dönüşümü çalışmaya katkı yapmada sonuncu

09 Mayıs 2019, Perşembe 13:35
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital dönüşümün, çalışma hayatına katkılarından faydalanmak için yapılan hazırlıklarda Türkiye’nin üye ülkeler içinde son sıralarda olduğu uyarısında bulundu.

OECD üye ülkelerle ilgili, “Dijital dünya içinde büyürken, beceriler görünüm 2019 yılı” raporunu bugün kamuoyuna açıkladı.

Raporda çalışma hayatında, bilgisayar, internet ve yazılım programı kullanmada Türkiye sonlarda görülüyor. Düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitiminde ve çalışanların temel beceri eksikliği alanında da ülke son sırada.

Raporda dijital teknoloji, yapay zeka ve robotların çalışma yaşamına girmesi ile iş verimliliği ve refahın artması araştırılırken, üye ülkelerin bu alandaki hazırlıkları ve kapasiteleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

İş yaşamında dijital performansa hazırlık

İş yaşamında dijital performansa hazırlık konusunda Türkiye, Şili, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya ile birlikte son sıralarda yer aldı.

Japonya ve Güney Kore dijital dönüşüm konusunda en başarılı ülkeler olarak gösterilirken, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç yine dijital dönüşümü başarı ile sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

Dijitalleşmenin getirdiği faydalarla ilgili beceriler, dijital keşif, dijital dönüşümü gerekli kılacak beceriyle ilgili politikalar konusunda yine Türkiye, Şili, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya OECD’nin yetersiz ülkeleri arasında.

Türkiye bilgisayar ve internet kullanımında son sırada

OECD araştırmasına göre, iş yerinde bilgisayar kullanımında İsveç, haftada en az bir elektronik mesaj kullanımında Norveç, işle ilgili konuları daha iyi anlamak için haftada en az bir kere internet kullanımında Singapur, yazılı işlem düzeni kullanmada Hollanda ve yine haftada en az bir kere bilgisayar yazılımı kullanma gibi alanlarda Singapur ilk sıralarda yer alırken, Türkiye, bu alanlarda sürekli son sıralarda gösterildi.

Meslek için eğitim ve otomasyon

OECD raporuna göre, düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitim oranında Türkiye, Yunanistan’ın ardından sondan 2. sırada yer aldı. 16-65 yaş grubu çalışanlarında temel beceri eksikliği alanında ise Türkiye, Şili’nin ardından ikinci sırada geliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 39’u, Şili’de ise yüzde 42’si temel becerilerden yoksun. OECD’de en fazla mesleki deneyime sahip çalışanlar ise Finlandiya’da. Bu ülkede çalışanların yüzde 40’ı çok yönlü beceri düzeyine sahip.

Rapor, Türkiye’de öğretmenlerin aşırı yoğunlukta çalıştığı ve bilim ile iletişim teknolojilerini kullanma konusunda da yetersiz olduğunu ortaya koydu.

Otomasyon riskiyle karşılaşabilecek işlerle ilgili eğitime katılım oranında Türkiye, Yunanistan ve İtalya’nın ardından sondan 3. sırada gelirken, Finlandiya ve Danimarka ilk iki sırada yer aldı.

Raporda, Türk işçisinin otomasyon yüzünden işini kaybetmemesi için daha fazla meslek içi eğitime ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

OECD'ye göre, Türkiye'den gençler ve ileri yaş grupları da bilişsel ve dijital beceri oranında üye ülkeler içinde alt sıralarda yer alıyor.

Etiketler: OECD
Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TL Zorunlu karşılık oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildi

    ''Türkiye İttifakı ile kastedilen yeniden parlamenter sisteme dönme arayışı olabilir''

    Ekmeğin sarıldığı kağıttan içecek kutularına kadar katılım payı geliyor

    Maduro ''Bizi sömürgeleri zannediyorlar''

    ''31 Mart-23 Haziran arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak''

    ''Hedefimiz nükleer anlaşmayı güçlendirmek ve rayına oturtmak''

    Tunceli'de teröristlerle çatışma çıktı; 3 asker yaralı

    Esed ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

    Rahmetiyle kış ve ilkbahar mevsimini bir arada yaşatıyor

    OECD: Türkiye dijital dönüşümü çalışmaya katkı yapmada sonuncu

    Reina saldırısı davasında yargılanan polisler beraat etti

    Seçim kararı ile birlikte Dolar 6.25'i gördü

    'Çiftlik Bank' davasında 49 sanığın duruşması yarın

    1,5 Yaşındaki minik Ecrin hala bulunamadı

    AB Türkiye ve Rusya'ya İdlib uyarısında bulundu

    "Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde"

    Didim açıklarında 39 göçmen yakalandı

    Singapur'dan sosyal medyaya ilişkin dikkat çeken karar

    Türkiye genelinde AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?
    Genel

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.