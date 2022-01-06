Öğrenciler Filyos Vadisi Projesini tanıtıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri gönüllülük çalışmaları kapsamında memleketlerindeki yerel basın yayın organlarına Filyos Vadisi Projesi’ni anlattı.

SERKAN KARAMAN - ZONGULDAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO öğrencileri, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016’da yapımına başlanarak 2023 yılında tamamlanması planlanan Filyos Vadisi Projesi ile ilgili haber muhtevaları oluşturdu. Öğrenciler hazırlanan haber muhtevalarını Gönüllülük Çalışmaları kapsamında memleketlerinde bulunan yerel basın yayın organlarına gönderdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayat bulan Filyos limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen Filyos Vadi Projesi, Türkiye’nin en büyük 5 yatırımı arasında yer alıyor. Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı’nı da barındıran projede Filyos Limanı, Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi

Filyos Vadisi’nin, limanıyla, karma endüstri bölgesi ve ihracat odaklı serbest bölgesiyle ticaret ve sanayinin yeni bölgesi olması planlanıyor. Filyos Vadisi, Kuzey-Güney aksı bağlantısı ve geniş hinterlant alanıyla Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olmayı planlarken, çevreye duyarlı yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip büyük yatırımlara ev sahipliği yapacak. Ayrıca 1,5 Milyar dolarlık yatırımla 12.000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 2 Milyar dolarlık bir satış yapılması hedefleniyor.

Filyos Vadisi yatırımcılarını bekliyor

Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos, ulaşım ve lojistik imkânlarının çeşitliliği, entegre demir-çelik tesisleri ve ara mamul üreticilerine yakınlığı, yetişmiş ve nitelikli iş gücü potansiyeli, enerji kaynaklarına yakınlık, tedarik ve pazarlama alanlarının çeşitliliğiyle yatırımcılarını bekliyor. Ayrıca Proje, T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının işbirliği içerisinde sürdürülüyor. Yatırımcı formuna ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için https://www.filyosvadisi.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.