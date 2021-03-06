Öğretmen atama takvimi belli oldu

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart’ta ön başvurular alınacak.

MEB’in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart’ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz’da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran’da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül’de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül’de duyurulacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak. AA

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