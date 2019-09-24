Öğretmen atamasına yeni sistem şart

MEB ve Eğitim sendikalarının Başkanlarının toplantısında, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerinde yeni bir sistem getirilmesi istendi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Başkanlığındaki Bakanlık heyeti ile Eğitim Sendikalarının Genel Başkanları bir araya geldi. Sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Toplantıda, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinde sistem gerekliliği konuşuldu. Belirsizlikler yerine takvimlendirilmiş ve kuralların oturduğu, insanların yarına ilişkin öngörülebilir ve yönetilebilir bir sistem beklentisi var.

Öğretmenlik meslek kanunu takip ediliyor

Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3600 ek gösterge, sözleşmelilik ve 3+1 uygulamasına geçildiği hâlde aile bütünlüğü sağlanamayan öğretmenlerin durumu başta olmak üzere istihdam türünden kaynaklı sorunlar, yönetici atama yönetmeliği ve kariyer-liyakat, serbest kıyafet eylemi, öğretmen atama ve yaşanan sorunlar, öğretmenlerin meslekî gelişimi ve motivasyonları, kariyer basamakları, derslik ihtiyacı ve eğitim yatırımları gibi başlıklar üzerinde eğitim paydaşları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu görevlilerinin üçte birinin öğretmen olduğunu belirterek, “Kamuda toplam çalışan sayısı içerisinde 965.000’i bulan sayısal ağırlığı ile öğretmenler beklentilerinin karşılamasını umdukları Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunu yakından takip etmektedirler” şeklinde konuştu.

Sözleşmelilerin aile bütünlüğü bir an önce sağlanmalı

3+1 düzenlemesi sonrası ana beklenti, sözleşmelilerin aile bütünlüğünün hemen sağlanacağı yönündeydi. Aradan geçen zaman tartışmayı gündemden düşürmedi, çünkü aileler beklenti içerisinde. Sözleşmeli istihdamın sorun çözmek yerine sorun üretmeye devam ettiği konusunda görüş birliği içerisinde olan sendika başkanları, kadrolu istihdamı savunarak, “3+1 düzenlemesi sonrası aile bütünlüğü konusunda dozajı düşmeden devam eden talep konusunda bakanlık yetkililerince kurulmuş cümleler de var. Adım atılmalı, açıklama yapılmalı ve belirsizlik giderilmeli” dediler. Toplantıda, kamuda kariyer-liyakat tartışmaları ve yönetici atama sistemi konusunda “Millî Eğitim Bakanlığı öncülük edebilir ve üretilebilecek model tüm kamuya örnek oluşturabilir” önerisinde bulunuldu.

Derslik ihtiyacı bütçe disiplinine takılıyor

Eğitimde kalabalık sınıflar, ikili eğitim yapan okullar ve 2020-2021 yılında 600 bin rutin öğrencinin dışında ortaöğretime geçecek kitlenin getireceği sorunların da konuşulduğu toplantıda, sendika başkanları konuya ilişkin önerilerini paylaştılar. “Bütçe disiplini ve tasarruf konusunun Millî Eğitimi zorladığını ve stresi arttırdığını görüyoruz” diyen sendika başkanları, “Her şeyden tasarruf olur, ama eğitimden tasarruf olmaz. Millî Eğitim Bakanlığı’na diğer kamu kurumlarına yaklaşıldığının dışında yaklaşılmalı” görüşünü dile getirdiler.

Ankara – Ahmet Terzi