Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere, her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacaklarına dair açıklamasını değerlendirirken, “Bütün öğretmenlerin sadece kadrolu çalıştırılmasıdır. Öğretmenin ücretlisi olmaz” dedi.

AYIPLI BİR DURUM

Bir öğretmenin, asgari ücretin yarısına mahkûm etmenin ülkemiz için zaten ayıplı bir durum olduğunu bildiren Geylan, düzenlemenin bu bakımdan kısmi bir adım olduğunu ancak asıl taleplerinin tüm öğretmenlerin sadece kadrolu olarak atanması olduğunu söyledi.

KADROLU ÇALIŞTIRILMALI

Ücretli öğretmenliğin kaldırılması gerektiğini yineleyen Geylan açıklamasında, “Bir öğretmeni, asgari ücretin yarısına mahkûm etmek ülkemiz için zaten ayıplı bir durumdu. Düzenleme, bu bakımdan kısmi bir adım olmuştur. Ancak, asıl ve bir an önce yapılması gereken, bütün öğretmenlerin sadece kadrolu çalıştırılmasıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi