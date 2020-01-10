Öğretmenler göreve başlamak istiyor

6 ay önce atamaları gerçekleşen, okulları bile belli olan yaklaşık 500 öğretmen AYM’nin iptal kararına ve uygulamada bir madde olmamasına karşın göreve başlayamıyor.

Öğretmenler, her sabah il millî eğitim müdürlüklerinden gelecek ‘işinize başlayabilirsiniz’ telefonunu bekliyor. Duvar’ın haberine göre, memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını Anayasa Mahkemesi iptal etti, ama karar uygulanmıyor. Ataması yapıldığı halde görevine başlatılmayan binin üzerinde doktorun yanı sıra yaklaşık 500 de öğretmen bulunuyor. Göreve başlatılmayan öğretmenlerden D.K., “Ben göreve başladığımda çocukları bir şeyleri başardıklarında hayatlarının güzel olacağına nasıl inandırabilirim? ‘Okuyalım emek verelim ve emeğiniz boşa gitmeyecek’ nasıl diyebilirim?” diye sordu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını iptal eden kararının ardından Meclis’e getirilen yeni teklif tepkiler üzerine geri çekildi. Ancak AKP ve MHP bu düzenlemeden vazgeçmiş değil. 14 Ocak’ta açılacak Meclis’in ilk gündem maddelerinden birinin yine güvenlik soruşturması ile ilgili yeni bir kanun teklifi olması bekleniyor.

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