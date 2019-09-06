Okulda, öğrencilere telefon kontrolü geldi

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile okulda bilişim araçları öğretmene bağlandı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Bakanlık okullarda öğrencilerin uyacakları kurallar konusunda değişikliğe gitti. Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu, kamera, tablet, bilgisayar, akıllı saat ve benzeri araçları “bilişim aracı” olarak tanımlayan bakanlık bu araçların ders dışı kullanımını öğretmen iznine bıraktı. Öğrencilerin pansiyon ve özel durumları haricinde eğitim ortamlarında bilişim araçlarının kullanımına ilişkin “Öğrencilerin eğitim ortamlarına bilişim araçlarıyla girmemesi esastır” maddesi yönetmeliğe eklendi. Dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetiminin, ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak üzere, eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulması ve kullanılmasına yönelik izinlerin de öğretmenler kurulunda belirlenmesi kararlaştırıldı.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.