Okullar için erken mi?

MetroPOLL Araştırma anketine göre halkın yüzde 64’ü, okulların 31 Ağustos’ta açılmasını güvenli bulmuyor. Katılımcılar okulların açılmasının vak’aları arttıracağı görüşünde.

MetroPOLL Araştırma, Koronavirüs pandemisi sürerken, 31 Ağustos’ta okulların açılmasının planlanmasının güvenilirliğine ilişkin bir anket yaptı. Katılımcılara, “Millî Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos’tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi. T24’deki habere göre katılımcıların yüzde 64’ü, “Hayır” cevabını verirken, yüzde 26,5’i ise “Evet” cevabını verdi. MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, katılımcılar yüzde 64’ü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gölgesinde 31 Ağustos’ta okulların açılacak olmasını güvenli bulmuyor. Ankete katılan ve 2018 seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcıların yarsından fazlası da söz konusu kararı güvenli bulmadıklarını belirtti. Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 53’ü de kararı güvenli bulmadıklarını söylerken, yüzde 37,1’i güvenli bulduklarını belirtti.

Veliler endişeli

Covid-19 salgınında vak’a sayısı artışı ve sonbaharda ikinci dalga endişesi yaşanırken okulların 31 Ağustos’ta açılacak olmasına ilişkin Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci okullarda salgın tedbirlerini yerine getirecek bir fiziki ortam bulunmadığına dikkat çekerek, “Biz veliler kaygılıyız, MEB bu kaygılarımızı gidersin ya da okulları salgın tam bitmeden açmasın” diye konuştu.

Okullar açılırsa vakalar artar

Yüz yüze eğitime gerekli tüm önlemler alındıktan sonra başlanması gerektiğini ifade eden Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Her okulda sağlık görevlisi bulundurulması zorunludur” dedi.