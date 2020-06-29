Okullarda ‘maske, mesafe, hijyen’ dönemi

2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazırlanan eğitim kurumları, yeni dönemde maske, mesafe ve hijyenin en önemli üç ilke olarak karşımıza çıkacağını duyurdu.

Eğitim ve öğretim kurumları, Covid-19 salgını etkisi altında başlanacak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Fizikî teması en aza indirecek tedbirlerin altyapısını kurmak için harekete geçen okullarda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına damgasını vuracak üç ilke ise kesin: Maske, Mesafe, Hijyen. Eğitimin gündeminin masaya yatırıldığı “Yolun Başındayken”, koronavirüs salgını etkisinde başlayacak yeni eğitim – öğretim yılı için alınması gereken tedbirleri ve aileler ile okullara düşen sorumlulukları gündeme getirdi. Dr. Görkem İldaş, koronavirüs salgının okulları ve eğitimin geleceğini nasıl etkileyeceğini Marmara Eğitim Kurumları İlkokul-Ortaokul Müdürü Çiğdem Anar Aytaç ile Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit ile konuştu.

Sosyal mesafeli teneffüs

Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde eğitim ortamlarını koronavirüs tedbirlerine göre hazırlamaya başladıklarını söyleyen Marmara Eğitim Kurumları İlkokul-Ortaokul Müdürü Aytaç, en önem verdikleri konunun okullarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması olduğunu söyleyerek, maske kullanımı ve hijyen şartlarının sağlanmasının da önemine değindi. Sosyal mesafeli teneffüs uygulamasının hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Aytaç, kantinde ve yemekhanelerde mesafe şartları sağlayacaklarını da anlatarak, “Teneffüs kavramlarımız değişiyor. Servis kavramında da aynı değişiklikler gündeme gelecek. Çocuklarımızı okul binalarının içine alırken, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Hijyen artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu” diye konuştu.

‘Bana bir şey olmaz’ demeyin

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit ise, virüsün yayılma ve etki sürecinin toplumsal değer ile alışkanlıklarla doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek, hastalık ile karşılaştıktan sonra ne yaptığımız kadar ne yapmadığımızın da değerlendirilmesi gerektiğini, çünkü kültürel etmenlerin en az tıp ve ekonomi kadar önemli olduğunu anlattı. Prof. Akşit, şöyle devam etti: “Maske takmayı bir türlü öğrenemedik. Maske takmak ne demek? ‘Ben hem kendimi koruyorum hem de seni koruyorum’ demek. Bir başkasına verdiğim değer, kendime verdiğim değer ve bir başkasını enfekte ettiğim zaman duyacağım sorumluluk anlayışı o kadar farklı ki. Birçok kişi takmıyor, hiç takmak istemiyor. ‘Bana bir şey olmaz’ diyor. Bana bir şey olmaz denecek kadar basit bir olay değil. Bütün bir toplumu etkileyen olay. Ne kadar sorumsuzca davranabiliyoruz. Bu bizim sosyal-kültürel değerlerimizden kaynaklanıyor.”

İstanbul – Yeni Asya