“Önceliğimiz dinimizin hakikatleridir”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Birinci önceliğimiz, tevhit, adalet, barış, huzur, güven, erdem, güzel ahlâk gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran yüce dinimizin hakikatleridir” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 105’inci Dönem Kaymakamlık Kursu dolayısıyla İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Erbaş, şöyle konuştu: “Birinci önceliğimiz tevhit, adalet, barış, huzur, güven, erdem, güzel ahlâk gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran yüce dinimizin hakikatleridir. İkincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı bütün hizmetlerinde, milletimizin sağlam bir inançla ilelebet payidar olması için çalışmıştır. Milletimizin birlik beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleriyle huzur ve güven içinde yaşaması için bütün imkânlarıyla gayret etmiştir. Üçüncüsü ise Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Başkanlığımız, devletin selâmetini ve bekasını sürekli önemsemiştir. Milletin devletiyle irtibatını güçlendiren bir kurum olmuştur. Köklü mazisine, medeniyet birikimine dayalı ufku ile dinî konularda devlete her zaman rehberlik etmeye çalışmıştır.”