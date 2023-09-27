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27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ortak sınavlara ‘açık uçlu’ soru

27 Eylül 2023, Çarşamba 20:43
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ‘ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması’ bu yıl başlıyor.

Yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar netleşti.MEB’den yapılan açıklamaya göre, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

GEREKLİ ALTYAPI HAZIRLANDIKTAN SONRA

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Geçen hafta açıklanan 81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihlerdeki sınavlar çoktan seçmeli olacak.

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