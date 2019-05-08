ÖSYM uyardı: DGS başvuruları için 'son gün'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi. AA

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