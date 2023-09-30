Özel okul öğretmenleri: Düşük ücretle eziliyoruz

Taban maaş haklarının ellerinden alınmasıyla işsizlik veya asgari ücret kıskacına alınan özel sektör öğretmenleri, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim günü yasal haklarına kavuşmak amacıyla Meclis önüne yürüyecek.

Öğretmenlerin temel talebi, yeni yasa tasarısında haklarının kanun güvencesine alınması. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali öğretmenlerin taban maaş taleplerinin özel öğretim kurumlarında asgari ücret karşısında bir çözüm olduğunu belirtti. 2014 yılına kadar özel sektörde çalışan öğretmenler ile kamu ve dengi okullarda çalışan öğretmenlerin benzer maaşları aldıklarını hatırlatan Edebali, şunları söyledi: “Taban maaş aslında yeni bir talep değil elimizden alınan bir hak. 2014 yılında bu hak bulunduğu 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda bir madde olarak yer alırken çıkartıldı.” Artı Gerçek’in haberine göre, Edebali “Amacımız kanun yapma gücünü elinde bulunduran AKP’nin bu hakkı Meclis’ten kanun şeklinde geçirmesi. Bunu gündeme getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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