Pandemide internet uykuyu ikiye katladı

Pandemi döneminde internette geçirilen süre, uykuda geçirilen süreyi ikiye katladı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alış veriş sitesi Avantajix.com’un, 18-55 yaş grubundaki üyelerinin bir kısmı arasında yaptığı ankete göre, pandemi döneminde internette geçirilen sürenin ortalaması 10 saati aştı.

Ankete katılanların yarısı pandemi boyunca 9-12 saat aralığında internette gezindiğini söyledi. İnternette 3-9 saatini geçirenlerin oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, yüzde 20’sinin 12-15 saatini, yani uyku ve yemek dışındaki zamanının neredeyse tamamını internette geçirdikleri belirlendi. 3 saatten az internette kalanların oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.

Ankette, günde ortalama 4 saatin sosyal medyada, 2,5 saatin film ya da dizi izlemekle, 2 saatin müzik ve oyunla, 1,5 saatin de sanal mağazalarda geçirildiği belirlendi. İnternet kullanıcılarının, haberleri de ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden takip ettikleri ortaya çıktı.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, ankette en temel ihtiyaçlardan uykuda geçirilen süreyle ilgili de soru yer aldığını belirterek, “Pandemide, günün çoğunluğu evde geçirilmesine karşın uykuya ayrılan sürenin azaldığı, 6, 6.5 saate düştüğünü belirledik. İnternette geçilen süre, uykuyu ikiye katlamış durumda. Pandemi öncesi ise bu süre eşitti. Günün 7,5 saati internette, 7,5 saati de uykuda geçiriliyordu” dedi.

Yalova - Recep Bozdağ