"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

RB Temizlik Şirketi: Su tüketimi kişi başı Dünya'da 80 Türkiye'de 190 litre

17 Nisan 2019, Çarşamba 14:38
Reckitt Benckiser Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Beaulieu, global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini bildirdi.

Reckitt Benckiser'a (RB) bağlı Finish temizlik şirketinin düzenlediği "Yarının Suyu" etkinliğinde konuşan RB Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Fabrice Beaulieu, suyun önemi, dünya ve Türkiye'deki su tüketimine ilişkin bilgi verdi. 

Global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini belirten Beaulieu, "Su kıtlığı demek, suyun kalitesinin düşüklüğü veya suyun miktar olarak azlığı anlamında. Bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ulusları tehdit eden bir durum." ifadelerini kullandı.

"Şu an İstanbul su stresi altında"

Tüm insanlığın suya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Beaulieu, şunları kaydetti:

"Suyun israf edilmemesi lazım. Bunu biliyoruz ama sebep ne olursa olsun bazen fazla garanti bakıyoruz suya... İnsanlar çeşmeyi her açtıklarında orada suyun olacağını sanıyor ama aslında bütün mesele bu... Artık su orada olmayabilir. Geçen yıl Cape Town'da 3 yıl süren bir kuraklık Güney Afrika'da şiddetli su kıtlığına yol açtı. Cape Town'un rezervleri çok kritik seviyelere indi. Hükümet ve vatandaşlar çok kritik önlemler almaya başladı. Çoğu her gün duş almayı bıraktı. Çoğu büyük küvetlerde duş aldığı suyu biriktirip sonradan gene temizlik amaçlı kullandı. Bu krizden 14 mega şehir için endişe duyuyoruz. Şu an için İstanbul da su stresi altında. İstanbul da bunlardan bir tanesi.

TSKB'nin yaptığı çalışmada Türkiye'nin yüzde 30'un üzerinde teknik su stresi var. Biz RB olarak yardımcı olmak istiyoruz. Şirket vizyonumuz, daha temiz bir dünyaya katkı sunmak ama su olmazsa dünya daha temiz olamaz. Çoğunlukla temizlik ürünleri satıyoruz. Bu ürünlerin kullanımı su gerektiriyor. Biz de bunu sorumluluk olarak görüyoruz. Bulaşık makinesi su tasarrufunda bulunur. Bulaşık makinesi, en iyi ürünle kullanıldığı zaman daha fazla su tasarrufunda bulunur ve aslında sudan geçirme ihtiyacı da yok. Maalesef herkes bunu bilmiyor. Tuvalet rezervuarını çektiğimizde sadece 15 litre su harcanıyor. Finish, National Geographic ile '25 Litre' belgeselini hazırladı."

"Türkiye su fakiri bir ülke haline gelebilir"

Reckitt Benckiser Türkiye Genel Müdürü Selim Akiş de "Suyu böyle harcamaya devam edersek öngörülen nüfus artışı ve küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye su fakiri bir ülke haline gelebilir. Bugün tasarruf yapmaya başlamazsak yarın tasarruf yapacağımız suyumuz olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Finish ile uzun yıllar sürecek bir yolculuğa başladıklarını belirten Akiş, "Yarının Suyu" projesi ile başladıkları bu yolculukta National Geographic uzmanlığıyla gerçekleştirecekleri "25 Litre" belgeseli ile bir ilke imza attıklarını söyledi. 

AA

Etiketler: Reckitt Benckiser, su israfı
Okunma Sayısı: 657
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.