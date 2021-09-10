Salgında yalnız bırakıldık

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, “Salgının başından itibaren olduğu gibi yeterli önlemlerin alınmadığı şartlarda okullar açıldı ve biz eğitim emekçileri, öğrencilerimiz, velilerimiz salgında bir kez daha yalnız bırakıldık” dedi.

Eğitim-Sen Muğla Şubesi yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullarda alınan tedbirlerle ilgili bir anket düzenledi. Ankete katılan bin 175 eğitimcinin yüzde 43’ü okullarda salgına yönelik hiçbir önlem alınmadığını, yüzde 39’u alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu, yüzde 11’ i tedbirlerin kısmen alındığını ve yalnızca yüzse 7’si yeterli tedbir alındığını ifade etti. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, anket sonuçları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Savran, şu değerlendirmeleri yaptı:

KARAR, AYLAR ÖNCESİNDE ALINMALIYDI

Eğitimci arkadaşlarımızın yüzde 93’ünün yeterli tedbirlerin alınmadığını belirttiği tablo, şu an okullarda yaşanan gerçekliğimiz. Salgının başından itibaren olduğu gibi yeterli tedbirlerin alınmadığı koşullarda okullar açıldı ve biz eğitim emekçileri, öğrencilerimiz, velilerimiz salgında bir kez daha yalnız bırakıldık.

Yüz yüze eğitimle ilgili okulların açılması yönünde alınan karar, aylar öncesinde alınmalıydı. Ancak salgında kısa süreli yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili alınan kararlar sürecinde de yaşadığımız gibi yeterli tedbirlerin alınmadığı şartlarda okullar açıldığında vak’alar artmış, okullar tekrar kapanmıştı. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu ülkelerde de görüldüğü gibi okulların açık tutulabilmesi için alınması gereken tedbirler son derce açıktı. Aşı, hijyen, havalandırma, fizikî mesafe; tüm koşulların birlikte sağlanması gerekiyordu.

YETERLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMADI

Covid-19 rehberinde havalandırma sistemlerinin nasıl kullanılacağına dair madde olmasına rağmen kamu okullarının büyük çoğunluğunda havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Kalabalık okullar, sınıflar sorunu devam etmektedir. Öğrenciler, eğitim emekçisi arkadaşlarımız 30-40-50-60 kişilik sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında fizikî mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığı şartlarda yüz yüze eğitime devam etmektedir. Ek dersliklerle ilgili hazırlıklar ve salgınla birlikte ihtiyaç ciddî boyutta artmasına ve atama bekleyen yüz binlerce arkadaşımız olmasına rağmen yeterli öğretmen ataması yapılmamıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi temizlik personelinin İŞKUR üzerinden sağlanmaktadır. Temizlik personelinin görevlendirmelerinin okullar açıldıktan çok sonra yapılması önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Temizlik görevlisi yardımcı personel olmayınca, birçok okulumuzda velilerimiz ekonomik yük altına girmek zorunda kalmaktadır.”