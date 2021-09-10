"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Salgında yalnız bırakıldık

10 Eylül 2021, Cuma 22:32
Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, “Salgının başından itibaren olduğu gibi yeterli önlemlerin alınmadığı şartlarda okullar açıldı ve biz eğitim emekçileri, öğrencilerimiz, velilerimiz salgında bir kez daha yalnız bırakıldık” dedi.

Eğitim-Sen Muğla Şubesi yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullarda alınan tedbirlerle ilgili bir anket düzenledi. Ankete katılan bin 175 eğitimcinin yüzde 43’ü okullarda salgına yönelik hiçbir önlem alınmadığını, yüzde 39’u alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu, yüzde 11’ i tedbirlerin kısmen alındığını ve yalnızca yüzse 7’si yeterli tedbir alındığını ifade etti. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, anket sonuçları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Savran, şu değerlendirmeleri yaptı:

KARAR, AYLAR ÖNCESİNDE ALINMALIYDI

Eğitimci arkadaşlarımızın yüzde 93’ünün yeterli tedbirlerin alınmadığını belirttiği tablo, şu an okullarda yaşanan gerçekliğimiz. Salgının başından itibaren olduğu gibi yeterli tedbirlerin alınmadığı koşullarda okullar açıldı ve biz eğitim emekçileri, öğrencilerimiz, velilerimiz salgında bir kez daha yalnız bırakıldık.

Yüz yüze eğitimle ilgili okulların açılması yönünde alınan karar, aylar öncesinde alınmalıydı. Ancak salgında kısa süreli yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili alınan kararlar sürecinde de yaşadığımız gibi yeterli tedbirlerin alınmadığı şartlarda okullar açıldığında vak’alar artmış, okullar tekrar kapanmıştı. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu ülkelerde de görüldüğü gibi okulların açık tutulabilmesi için alınması gereken tedbirler son derce açıktı. Aşı, hijyen, havalandırma, fizikî mesafe; tüm koşulların birlikte sağlanması gerekiyordu.

YETERLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMADI

Covid-19 rehberinde havalandırma sistemlerinin nasıl kullanılacağına dair madde olmasına rağmen kamu okullarının büyük çoğunluğunda havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Kalabalık okullar, sınıflar sorunu devam etmektedir. Öğrenciler, eğitim emekçisi arkadaşlarımız 30-40-50-60 kişilik sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında fizikî mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığı şartlarda yüz yüze eğitime devam etmektedir. Ek dersliklerle ilgili hazırlıklar ve salgınla birlikte ihtiyaç ciddî boyutta artmasına ve atama bekleyen yüz binlerce arkadaşımız olmasına rağmen yeterli öğretmen ataması yapılmamıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi temizlik personelinin İŞKUR üzerinden sağlanmaktadır. Temizlik personelinin görevlendirmelerinin okullar açıldıktan çok sonra yapılması önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Temizlik görevlisi yardımcı personel olmayınca, birçok okulumuzda velilerimiz ekonomik yük altına girmek zorunda kalmaktadır.” 

Etiketler: salgın, yalnız
Okunma Sayısı: 536
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

    "Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

    “Büyüdük, ama işsiz kaldık“

    3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

    Salgında yalnız bırakıldık

    Esnaf: Patlama noktasına geldik

    Gözyaşları içinde anlattı

    23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

    İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

    'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

    Satılık konutta fiyatlar zıpladı

    Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

    Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik linç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayın, alıştırmayın
    Osman Yiğit

    Dershanede kalmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman dosyası heyecanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar erken mi bitti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    İzmir’de bulutlar dağılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.