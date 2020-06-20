Selçuk'tan LGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere sınavda sosyal mesafeyi korumaları ve evde olduğu gibi rahat soru çözmeleri tavsiyesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.