"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Şevke medar seminer

18 Ekim 2023, Çarşamba
Mersin Yeni Asya hanım heyetinin, hanımlara yönelik hazırlamış olduğu seminer programı, ilçelerden gelen kardeşlerin de katılımıyla, şevk alıp-verme noktasında ilgiyle karşılandı.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mersin Kitap Fuarında Yeni Asya standı da yerini aldı. İmza ve söyleşi için 14-15 Ekim tarihlerinde Kazım Güleçyüz ve Sebahattin Yaşar, eşleri ile birlikte davete icabet ettiler. Bu vesile ile Mersin Yeni Asya hanım heyetinin, hanımlara yönelik hazırlamış olduğu seminer programı, ilçelerden gelen kardeşlerin de katılımıyla, şevk alıp-verme noktasında ilgiyle karşılandı.

 “Dava Adamlarında Duygu Yönetimi” 

Programa Yasemin Yaşar’ın, “Dava Adamlarında Duygu Yönetimi” başlıklı seminer ile start verildi. His ve duyguları yönlendirme ve mağlup etme olarak iki maddeye dikkati çeken Yaşar, şu ifadeye yer verdi: “İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hâkeza şedit hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli bir surette fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas fiyatlarını vermek demektir.” (9.mektup) 

Seminerin ikinci bölümünde, Nur Talebelerinin hayatında hizmet ve vazife noktasında  hiç bir mazeretin olmadığı ve en zor şartlarda dahi hizmetin ön planda tutulduğuna dair hatıralar merakla dinlendi.

“Risale-i Nur’da Hayat Prensipleri”

Namaz ve yemek arasının ardından program, Yasemin Güleçyüz’ün sunduğu, “Risale-i Nur’da Hayat Prensipleri” semineri ile devam etti. Güleçyüz, “En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” diye birbirinizden gücenmeyiniz,” (Şualar ) ifadesiyle birlikte, her dönemde Risale-i Nur ve talebelerine  yapılan dehşetli planlar karşısında, sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele etmek, sebat ve tesanüdü muhafaza etmekle beraber her şeyi meşveret zemininde müzakere etmenin önemine vurgu yaptı. Risale-i Nur’a ait inayetlerin konuşulduğu gecede, aylardır gelmeyen yağmurun gelmesi de güzel bir tevafuk oldu.

Ertesi gün muhabbetli bir kahvaltı sonrası gidilen kitap fuarında yoğun ilgiyle karşılanan yazarlarımız, kitaplarını imzaladılar. Sahilde kısa bir yürüyüş ile devam eden proğram, Güleçyüz’ün akşam sohbeti ile desteklendi. Hizmet Rehberi’nden okunan, “Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir bir Kur’an tefsiridir”, “Risale-i Nur şu zamanın ihtiyaçlarına en münasip bir ilaçtır”, bölümleri birlikte müzakere edildi. Samimi bir uhuvvetin  göze çarptığı program, maddi manevi istifadeye, feyze, gayret ve şevke medar oldu.

 

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Korkunç bir suç! İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı''

    Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti

    BMGK Gazze'deki hastane katliamı günemiyle acil toplanacak

    Ürdün'de 3 gün yas ilan edildi - 'Hastanedeki katliam, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur'

    Rusya Güvenlik Konseyi: Gazze'deki saldırı açıkça savaş suçudur

    Dünya İsrail'in hastane saldırısını lanetledi - "Hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır"

    Gazze'deki hastane saldırısı için Rusya'dan ve BAE'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

    Rektörlere çağrı

    Hekim açığı büyüyor

    Bakan: Soruşturma başlatıldı

    “Yargıda çete” soruları

    Biden, İsrail'in hastanede katlettiği siviller için ''başsağlığı'' diledi!

    'Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

    Lübnan'da hastalarda beyaz fosfor semptomlarına rastlandı

    "Başkalarına saygı duymayı öğrenmeniz lazım"

    İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi şehit oldu

    Faiz giderleri ne oldu?

    Gıda enflasyonunda dünya 4.’cüsüyüz

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Fen ve sanat silâhıyla cihad etmeliyiz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Orta Doğu değişecek”miş
    Cevher İLHAN

    İsrail’in “Gazze komplosu”
    Gülay Aydil

    Filistin âh Filistin - 1
    Genel

    Rektörlere çağrı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mersin Kitap Fuarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Faizi elden nasıl çıkarabiliriz?
    Raşit YÜCEL

    Bir İbrahim Kaya vardı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rakip aday yoksa, demokrasi yok demektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.