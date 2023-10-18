Şevke medar seminer

Mersin Yeni Asya hanım heyetinin, hanımlara yönelik hazırlamış olduğu seminer programı, ilçelerden gelen kardeşlerin de katılımıyla, şevk alıp-verme noktasında ilgiyle karşılandı.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mersin Kitap Fuarında Yeni Asya standı da yerini aldı. İmza ve söyleşi için 14-15 Ekim tarihlerinde Kazım Güleçyüz ve Sebahattin Yaşar, eşleri ile birlikte davete icabet ettiler. Bu vesile ile Mersin Yeni Asya hanım heyetinin, hanımlara yönelik hazırlamış olduğu seminer programı, ilçelerden gelen kardeşlerin de katılımıyla, şevk alıp-verme noktasında ilgiyle karşılandı.

“Dava Adamlarında Duygu Yönetimi”

Programa Yasemin Yaşar’ın, “Dava Adamlarında Duygu Yönetimi” başlıklı seminer ile start verildi. His ve duyguları yönlendirme ve mağlup etme olarak iki maddeye dikkati çeken Yaşar, şu ifadeye yer verdi: “İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hâkeza şedit hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli bir surette fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas fiyatlarını vermek demektir.” (9.mektup)

Seminerin ikinci bölümünde, Nur Talebelerinin hayatında hizmet ve vazife noktasında hiç bir mazeretin olmadığı ve en zor şartlarda dahi hizmetin ön planda tutulduğuna dair hatıralar merakla dinlendi.

“Risale-i Nur’da Hayat Prensipleri”

Namaz ve yemek arasının ardından program, Yasemin Güleçyüz’ün sunduğu, “Risale-i Nur’da Hayat Prensipleri” semineri ile devam etti. Güleçyüz, “En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” diye birbirinizden gücenmeyiniz,” (Şualar ) ifadesiyle birlikte, her dönemde Risale-i Nur ve talebelerine yapılan dehşetli planlar karşısında, sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele etmek, sebat ve tesanüdü muhafaza etmekle beraber her şeyi meşveret zemininde müzakere etmenin önemine vurgu yaptı. Risale-i Nur’a ait inayetlerin konuşulduğu gecede, aylardır gelmeyen yağmurun gelmesi de güzel bir tevafuk oldu.

Ertesi gün muhabbetli bir kahvaltı sonrası gidilen kitap fuarında yoğun ilgiyle karşılanan yazarlarımız, kitaplarını imzaladılar. Sahilde kısa bir yürüyüş ile devam eden proğram, Güleçyüz’ün akşam sohbeti ile desteklendi. Hizmet Rehberi’nden okunan, “Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir bir Kur’an tefsiridir”, “Risale-i Nur şu zamanın ihtiyaçlarına en münasip bir ilaçtır”, bölümleri birlikte müzakere edildi. Samimi bir uhuvvetin göze çarptığı program, maddi manevi istifadeye, feyze, gayret ve şevke medar oldu.