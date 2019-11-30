Soruların cevabı Risale-i Nur’da var

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucuları okuma programında ‘’kader’’ konusunu ele aldı. Rukiye Kaşlıoğlu, Kader konusunun imanın nihaÎ hududunu çizdiğini söyledi.

Ankara’da Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından okuma programı gerçekleştirildi. Asrın manevî ilâcı hükmünde olan Risale-i Nurlar’da geçen her bahis, büyük önem arz etmektedir. Bu bahislerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve okunması ise manevî yaralarımızın tedavisi için birer adım olmaktadır. Bu incelemelerin ve okumaların umumî bir ortamda fikirlerin çarpışması ile gerçekleşmesinin önemine binaen çeşitli illerde okuma programları düzenlenmekte. Bu amaç ile Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından her ay düzenlenen okuma programlarının Kasım ayı konusu “Kader’’ oldu. Konuşmacı Rukiye Kaşlıoğlu, kader konusunu izah ederken aslında bu konunun imanın nihaî hududunu çizdiğini, Allah’a, Peygamberlere ve meleklere inanmayanlara “kader” konusunu anlatmanın çok doğru olmadığını, öncelikle imanın esaslarını oturtmak gerektiğini söyledi.

İnsanı gururdan kurtarır

“Kader ve Cüz-î ihtiyarî, iki mes’ele-i mühimmedir” cümlesiyle söze başlayan Kaşlıoğlu, Kader’le ilgili akıllara gelen sorulara Risale-i Nur kaynaklı cevaplar verdi. Kader ve Cüz’-î ihtiyarî’nin Cenab-ı Hak tarafından insana neden verildiğini izah etti. Kaderin insanlar arasında yanlış kullanılmasına değinerek insanı gururdan kurtarmak için iman meseleleri arasına girdiğini ifade etti. Programın devamında ise Kaşlıoğlu, Kadere imanın, imanın erkânından olduğunu belirtip açıklanması zor bir mesele olarak gösterilen kadere birçok delil bulunduğunu söyledi. Katılımcıların çok memnun ayrıldıkları program öğleden sonra farklı bir konudan yapılan sohbetle devam etti. Akşam ise üniversite talebelerine yapılan “Hürriyet, Meşrûtiyet ve İstibdat” konuları üzerine yapılan sohbetle sona erdi.

ŞÜHEDA KALE - EMİNE BAKIRLIOĞLU - ANKARA