Sorunlar acilen çözülmeli

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e depremin ardından Hatay’da yaşanan eğitim sorunlarıyla ilgili bir mektup yolladı.

Çirkin mektupta, “Bir Hatay milletvekili olarak, bir Hataylı olarak bize düşen görev ne ise yapmaya hazırız. Çünkü sorunumuz çok, çünkü sorunlarımızın çözümü aciliyet gerektiriyor. Birlikte hareket edebilmemiz fedakarca görev yapmaya çalışan eğitim neferlerimize de, okullarımızda yaşanan sorunlar nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan veya kalacak öğrencilerimize de borcumuz. Gün siyasi rekabet değil, dayanışma günüdür” dedi. Ankara - Anka

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