"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sorunlar acilen çözülmeli

23 Eylül 2023, Cumartesi 17:00
İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e depremin ardından Hatay’da yaşanan eğitim sorunlarıyla ilgili bir mektup yolladı.

Çirkin mektupta, “Bir Hatay milletvekili olarak, bir Hataylı olarak bize düşen görev ne ise yapmaya hazırız. Çünkü sorunumuz çok, çünkü sorunlarımızın çözümü aciliyet gerektiriyor. Birlikte hareket edebilmemiz fedakarca görev yapmaya çalışan eğitim neferlerimize de, okullarımızda yaşanan sorunlar nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan veya kalacak öğrencilerimize de borcumuz. Gün siyasi rekabet değil, dayanışma günüdür” dedi.

Ankara - Anka

 

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda yüzde 107 pahalandı

    Borcu borçla ödüyorlar

    Korsan servise dikkat

    KKM yükü zararı katladı

    Sayıştay şehir hastaneleri için de uyardı

    Trafikteki araç sayısı 28 milyona dayandı

    Erzurum’da ucuz et kuyruğu

    Libya - Derne'de kimlik tespit çalışmaları başladı

    Rönesans Sitesi'nin mühendisi de tutuklandı

    Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

    Derne'de 1 günde 245 cesede ulaşıldı - DSÖ: Salgın tespit edilmedi

    Mülteci krizi Avrupa’da siyasete yön veriyor

    Mescid-i Aksa baskınına karşı protestolar sürüyor

    Yahudiler Erdoğan’dan memnun

    Eğirdir Gölü için alarm zilleri çalıyor

    Sayıştay raporlarının gereği yapılsın

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,6 büyüklüğünde deprem

    Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü

    Dijital göçebeler artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetelerle mücadele ediliyor mu?
    Yasemin YAŞAR

    Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir
    Genel

    Dijital göçebeler artıyor
    Risale-i Nur'dan

    Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kindar” gençlik mi yetiştirildi?
    Halil ELİTOK

    Âhir zaman
    H. Muharrem OKUR

    Yakınımızdaki feryat
    Ahmet BATTAL

    Kira meseleleri için ne lazım?
    Mehmet ÇETİN

    Toplumsal gusül

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.