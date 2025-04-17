"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

17 Nisan 2025, Perşembe
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihlerinin 21 Nisan-5 Mayıs 2025 olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "

 

AA

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

    DSÖ: El-Ehli Baptist Hastanesi abluka altında

    Türkiye acilen hukuka dönmeli

    “Zulüm bizdense ben bizden değilim” - Barış ve adaletin sesi Corrie unutulmadı

    Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

    Obama'dan, Trump'ın hedef aldığı Harvard Üniversitesine destek

    İngiltere'de grev alarmı!

    Yeni Dönem Okumaları - 2

    Çiftçi de ithal etmek zorunda kalacak

    Trump, Harvard'ı hedef aldı: Gerekçe Filistin'e destek gösterileri!

    ABD, Yemen-Kamaran Adası'na 15 hava saldırısı düzenledi

    İsrail basını: ABD, Suriye'den çekilmeye başlayacağını İsrail'e bildirdi

    Kahramanmaraş-Nurhak'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik kriz büyüyor

    Beyaz Saray: İran'ın nükleer programa sahip olduğunu görmek istemiyoruz

    Gazze'ye ateşkes sırasında giren stoklar da tükendi!

    BM'den Sudan için "acil küresel eylem" çağrısı

    Macron'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli

    İspanya'da öğrenci yemeklerinde şeker, tuz ve kızartma kısıtlanacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Necip Fazıl ve siyaset
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” çıkmazda
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Meyl-i riyaset kıyamete kadar haşrolmasın”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli yargıya hızlanın mı dedi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış haberleri tahkik etmezsek olur mu?
    Genel

    “Zulüm bizdense ben bizden değilim” - Barış ve adaletin sesi Corrie unutulmadı
    Genel

    Türkiye acilen hukuka dönmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Ankara’da “iman” konuşuldu
    Mustafa Yaprak

    Müminin ölümü terhis tezkeresidir - MİKÂİL YAPRAK İLE BİR HASBİHÂLDİR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.