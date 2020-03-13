Suriye'nin kuzeyinde de eğitime ara verildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime 2 hafta ara verildi.

Yerel meclislerden yapılan açıklamalara göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerindeki okullar, 2 Nisan'a kadar tatil edildi. Tatil kararı, Kovid-19 salgınına karşı tedbir ve dezenfeksiyon çalışmaları maksadıyla alındı. Öte yandan Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde de dünyada hızla yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında tüm okullar ve üniversitelerin 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi. Suriye'de henüz Kovid-19 vakası ve buna bağlı ölüm kaydedilmedi. AA

Okunma Sayısı: 48

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.