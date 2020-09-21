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21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Tartışmalar ve endişelerin gölgesinde yüz yüze eğitim başladı

21 Eylül 2020, Pazartesi 12:01
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Eğitimde endişeli açılış

 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı. 

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak. 

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

Öğretmenlerin özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde olacak.

Temassız oyunlarla okula başlıyorlar

Bakanlık, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldı.

Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her biri, çocuklarda "tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği"nin gelişmesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı. 

Uyum haftasından sonra haftada iki gün okula gidecekler

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabileceğini açıkladı.

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı.

İhtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeler, mesleki eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde üretilerek okullara ulaştırıldı.

Öğrencilerin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

Uyarı mekanizması hazır

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. 

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

AA

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