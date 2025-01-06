Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle 11 Ocak’ta Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” düzenlenecek.

Pusulamız Sünnet-i Seniyye mi?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “İnanç ve Hayat Tarzı Olarak Tevhid ve Nübüvvet” başlığıyla düzenlenecek sempozyumda tevhide dayalı İslâm inancı ve metafiziğinin bütünlüğü ve kuşatıcılığı meseleleri, tarihsel derinlik ve güncel iddialar açısından ele alınacak.

Sempozyum, Vakıf Başkanı Ahmet Özhan’ın ve Prof. Dr. Ömer Türker’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Tevhide dayalı İslâm inancı ve metafiziğinin tümelliği ve kuşatıcılığı meselelerinin tarihsel derinlik ve güncel iddialar açısından ele alınacağı sempozyumun ardından Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı İcra Heyeti, tasavvuf musikisi konseri icra edecek. Sempozyuma “http://ttmfav.org.tr/ sempozyum” adresinden kayıt olunabiliyor.