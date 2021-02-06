Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Toplumsal bağışıklığı sağlamadan okulları açmanın bir mantığı yok. 1 Mart erken bir tarih çünkü o tarihe kadar 5 milyon aşılamaYI bile bitirememiş olacağız” dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’deki aşılama sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Sputnik’deki habere göre Türkiye’ye gelen 13 milyon doz aşının sadece 2.5 milyon dozunun uygulanmış olduğuna dikkat çeken TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, bu durumun bir organizasyon bozukluğuna işaret ettiğini ve hızla düzeltilmesi gerektiğini ifade etti: “Şu anda Türkiye’ye 13 milyon doz aşı girmiş durumdadır. 3 milyonu geleli 4 haftayı bulmak üzere fakat şu anda 2.5 milyon toplam aşılanan kişi sayısı. Birinci üç milyonluk grubu bile henüz aşılayamamışız demektir. Aşılar 11 Aralık’ta gelmedi, bir ay kadar program sarkmış durumda. Pek çok kişiye şu an aşı ulaşmış değil. Sağlık çalışanlarının da tamamına aşı gelmiş değil. Organizasyon bozukluğunu gösteriyor. Hızla düzeltmek gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sisteminde kaydedilmiş aşı sayısı 2 milyon 500 bin.”

Hala şeffaf değiller

Prof. Dr. Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın topluma karşı veriler ve kararlar konusunda şeffaf olmadığını “Sağlık Bakanlığı halen verileri açıklarken ve aşı ile ilgili konuları kamuoyu ile paylaşırken şeffaf değil. Bunu söylemem gerekiyor. Pandeminin başında maskeden başlayan belirsizlik aşıya gelmişiz halen daha toplumdan uzakta toplumla paylaşılmayan verilerle aşılama çalışmaları götürülüyor. Hızla düzelmesi ve şeffaflaşması gereklidir. Örneğin kaç liraya aldık dozunu toplum olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Ticarî sır diyorlar. Milletvekilleri de soruyor ve ticarî sır diyorlar” diye açıkladı.

Her 3 çocuktan birisi uzaktan eğitime ulaşamıyor

Yüz yüze eğitimin olmamasının toplumsal eşitsizliği derinleştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, okullar açılırken toplumsal bağışıklığın göz önünde bulundurularak öğretmen ve okul çalışanlarının aşılanması gerektiğini anlattı: “Gerekli önlemler alındıktan ve toplumsal bağışıklık sağlandıktan sonra elbette okullar açılmalıdır. Eğitimin açılmaması, bu sürecin uzun sürmesi bir eşitsizlik doğuruyor. Varsın aileler çocuklarına bir şekilde eğitim sağlayabiliyorlar. Türkiye’de her üç çocuktan birisi bu elektronik imkânlara sahip değil ve eğitime ulaşamıyor. Bu nedenle okullar hızla açılmalı ama bunu yaparken de toplumsal bağışıklık sağlanmalı.”

‘Öğretmenler ve okul çalışanları da aşılanmalı’

Unutulan bir konu var, öğretmenler ve okul çalışanlarının da aşılanması lâzım. Toplumun geniş kesimi ile temas eden bir çalışan grubudur. Onlara karşı herhangi bir öncelik sağlanmadı aşılarda, 3 milyondan bahsediyoruz. 13 milyon dozda 10 milyon dozun zaten henüz testleri sonuçlanmadı. Hızla 100-150 milyon aşı gelse bunları tartışmıyor olacağız. 3-4 ay içinde bir aşı kampanyasıyla toplumsal bağışıklığı sağlamadan açmanın bir mantığı yok. 1 Mart erken bir tarih çünkü o tarihe kadar elimizdeki verilere göre 5 milyon aşılama bile bitirememiş olacağız.”