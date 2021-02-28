"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Tüm iller 2 Mart'ta açmayabilirler'

28 Şubat 2021, Pazar 22:30
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülke TV'de canlı yayınlanan "Genç Vizyon" programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

'1 günlük erteleme için özür dilerim'

 

Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.

Çeşitli illerde ani vaka artışlarının bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "1 Mart'ta okulları açalım sonra ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım" gibi bir problem yaşanmaması için tedbir almak istediklerini belirtti.

Selçuk, "İller ve çok yüksek, orta, düşük kategoriler belli olduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı zaten genel olarak bir takipte ama Sayın Valilerimiz de kendi illeri ile ilgili bu tedbirleri alacaklar." dedi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." cevabını verdi.

"Yüz yüze sınavlarla ilgili tedbir alınması gerekti"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

"2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."

Öğretmen atamaları

Bakan Selçuk, bir başka soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen istihdam etme konusunda taleplerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu talebimizi de ilgili kuruluşlarla kurumlarla kamu maliyesi disiplini içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz ve ortaya çıkan imkanlarla nasıl bir sunum olacağı, nasıl bir teklif olacağı, ne kadar olabileceğini elbette kamu maliyesi çerçevesinde de ortaya koyuyorlar. Bizim beklentimiz tabii ki daha yüksek bir atama. AK Parti döneminde yüzbinlerce öğretmen atanmış, öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin atandığı bir durumdan söz ediyoruz, bu dönemde. Öğretmenlerimizin atanma sayısının daha da artması konusunda zaten geçmişten gelen bir irade var. Bu irade elbette devam ediyor, imkanlar ölçüsünde. Bunun daha artması için hepimiz gayret ediyoruz. Öğretmen atamasının birkaç ay süren bir yasal gereklilikleri çerçevesinde bir takvimi var. Şimdi arkadaşlar bu takvimin 2 seçeneğini oluşturdular ve bu seçenekler üzerinde de bu hafta bir görüşme söz konusu yani bu takvimi hangi ay, nasıl yapabiliyoruz neyi nasıl yetiştirebiliriz biçiminde bir takvim söz konusu olacak, bunu da zaten paylaşacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde cevaptladı.

AA

Okunma Sayısı: 347
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz

    Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

    28 Şubat zihniyeti hala iktidarda

    'Myanmar'daki darbe protestolarında en az 18 kişi öldü'

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Tüm iller 2 Mart'ta açmayabilirler'

    Evden çalışanların yüzde 62’si mutlu

    Haftanın maçında kritik 3 puan Fenerbahçe'nin

    Akşener'den ''28 Şubat'' değerlendirmesi

    Türkiye'de son 24 saatte 8424 vaka ve 66 ölüm gözlemlendi

    37 temel gıda asgarî ücretten fazla zamlandı

    Yazar kasa fırlatacak 1 milyon kişi var

    Danslı kongreye disiplin süreci

    Yunanistan, 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

    İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

    Dünya genelinde kaç kişi sağlığına kavuştu?

    Şam'dan BM'ye çağrı: ABD'nin saldırılarını durdurun

    '1 günlük erteleme için özür dilerim'

    Bir vaka tespit edildi, bir hafta karantina ilan edildi

    Kabine toplantısı merakla bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dün onlar yanlış yaptı, bugün de siz yapıyorsunuz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Kongre sürprizi olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeyrek asır sonra 28 Şubat
    Şükrü BULUT

    Marksizm’in, Feminizm ve diğer sosyal maskeler arkasından Türkiye üniversitelerindeki ihtilâl çabaları…
    M. Said ZEKİ

    “Derdim dâvâmdır; derdimi seviyorum!”
    Yeni Asya'dan Size

    Dünyada 52. yıl coşkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa bir İslâm Peygamberidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya haksızlığa karşı tavizsiz
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman’dan her hatıra ders niteliğinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.