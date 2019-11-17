Türkiye, eğitimi terk etmede birinci

Avrupa Birliği İşgücü Anketi verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılında 18-24 yaş grubunun eğitimi terk etme oranı 27 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Türkiye, 28 Avrupa ülkesinin 18-24 yaş grubunun eğitimi terk etme oranına göre sıralandığı listede en tepede yer aldı. Türkiye eğitim ile ilgili bir çok konuda AB ortalamasının gerisinde kaldı. Eğitimi terk etme oranının yüzde 31 olduğu Türkiye’de bu oran AB ortalamasına nazaran hayli yüksek. Öyle ki; 27 AB ülkesini de geride bıraktı. Independent Türkçe’nin haberine göre Avrupa Birliği üyesi devletlerin ortalaması rapora yüzde 10,6 olarak yansıdı. 18-24 yaş grubunun en çok okullaştığı ülke ise Hırvatistan olarak öne çıktı.

Türkiye ilk sırada

2018 yılında, Türkiye’nin ardından 18-24 yaş grubunun en fazla eğitimi terk ettiği ikinci ülke yüzde 21,5 oran ile İzlanda. İzlanda’yı yüzde 17,9 ile İspanya takip etti, Malta ise yüzde 17,4’lük oran ile üçüncü sırada yer alıyor. Eğitimi terk eden kadın öğrenciler oranında da Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi bu kategoride Romanya takip ediyor. Türkiye’nin 18-24 yaş grubu içinde okulu terk etme oranı yıllara göre şöyle: 2015 yüzde 36,4, 2016 yüzde 34,3, 2017 yüzde 32, 2018 yüzde 31.