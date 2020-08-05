Üniversite tercihleri yarın başlıyor

ÖSYM, tercih kılavuzunu internet sitesinde yayımladı. Tercihler yarın başlayacak, 14 Ağustos'a kadar sürecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

Yükseköğretim Kurulu da salgın sebebiyle bu yıl bazı değişikliklere gitti. Yüz yüze düzenlenemeyen üniversite tanıtım fuarını dijital ortama taşıdı. Öğrenciler "sanalfuar.yok.gov.tr" adresine girerek üniversiteler ve programları hakkında bilgi alıyor. 200 üniversitenin katıldığı sanal fuarda canlı tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Üniversite adayları sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. Sanal fuar 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Mühendisliğe 71 bin 244, tıbba 16 bin 448, hukuka ise 16 bin 327 kontenjan ayrıldı. Vakıf üniversitelerininde kontenjan sayısı da arttırıldı.

Okunma Sayısı: 425

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.