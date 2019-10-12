Üniversiteye girişte ‘başarı sırası’ güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak güncellendiğini, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası sınırlaması getirdiklerini açıkladı.

Saraç, YÖK Genel Kurulu’nda gelecek yıl yapılacak YKS’den itibaren uygulanmak üzere üniversitelerin bazı bölümlerine girişte başarı sırası sınırlaması getirdiklerini bildirdi. Başarı sınırlamasını ilk olarak tıp ve hukuk bölümleri için getirdiklerini hatırlatan Saraç, daha sonra mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programları için de bu uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı. 11. Kalkınma Planı’nda “meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgarî başarı puanı şartı uygulamasının genişletilmesi” hedefinin yer aldığına işaret eden Saraç, bu uygulamanın Kalkınma Planı’nda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA

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