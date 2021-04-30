Uzaktan eğitim olumsuz algılanıyor

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, Koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ve canlı ders uygulamalarıyla ilgili bir rapor hazırladı.

Çalışma kapsamında 109 öğrenci, 131 öğretmen ve 135 veli olmak üzere toplam 375 kişiyle görüşüldüğünü aktaran Çetin, şöyle dedi: “Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitim ve canlı dersleri olumsuz algılamaktayken, veliler orta düzeyde olumlu algılamakta. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecini ve canlı dersleri, beklenen etkileri ve işlevleri açısından öğretmenlere ve velilere göre daha çok olumsuz algılamakta” BirGün’ün haberine göre öğretmenler, MEB tarafından kendilerinin ve öğrencilerin yeterince desteklenmediği görüşünde. Görüşülen öğrenciler ise EBA TV ve Zoom için gerekli olan internet erişimi ve cihaz eksikliği yaşadıklarını söylüyor. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecindeki uygulamaların genel olarak verimsiz, yetersiz ve sıkıcı geçtiği görüşünde. Öğrenciler, “uzaktan eğitim sürecinde yeterince katılım gösteremediklerinden” öğrenmek için zorluk çektiklerini vurguladı.

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