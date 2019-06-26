Uzmanlar uyardı: Yükselen puanlar yanıltmasın

MillÎ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu önceki gün yayımladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri de açıklandı. Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Cumhuriyet’in haberine göre, eğitimci Yasemin Pakkan, Türkiye genelinde sınavı tam yapan öğrenci sayısının geçen yıla oranla daha fazla olduğuna dikkat çekerek “Hatta 1-3 yanlış yapanların sayıları da geçen yıla oranla hatırı sayılır şekilde yüksek. Bu nedenle elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler geçen yılla kıyaslandığında, puanların edinilen yüzdelik dilimlere göre yüksek olduğu görülüyor. Özel okul yerleştirmeleri yapılırken geçen yıl belirlenen puanlardan yüksek taban puanlarının açıklanacağını öngörüyoruz” dedi.

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