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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitim istiyor

14 Ekim 2020, Çarşamba
İlkokullarda birinci sınıfların ardından bütün sınıflarla ortaokul ve lise son sınıflar yüz yüze eğitime başlarken veliler ve öğrencilerin çoğunluğu sadece haftada iki günle sınırlı değil, tamamiyle yüz yüze eğitim yapılmasını istiyor.

Türkiye’de ilkokullarda birinci sınıfların ardından bütün sınıflarla ortaokul ve lise son sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, ihtiyacı olan öğrenciler için gelecek hafta tablet dağıtımı yapılması planlanıyor. VOA’ nın haberinde, Türkiye’de eğitim 31 Ağustos’ta online evlerde bilgisayar/tablet başında başlamışken, ilkokul birinci sınıf öğrencileri açısından öğretmenleriyle tanışmaları ve okula uyum göstermeleri gerekçesiyle 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci sınıf öğrencileri de gruplar halinde haftada iki gün olmak üzere okula gidiyor. Şimdi de ilkokulda diğer sınıflarda yani ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler gruplar halinde haftada ikişer gün okullarında ders alacak. Bunun yanı sıra ortaokul son yani sekizinci sınıf öğrencileri ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise son yani 12’nci sınıf öğrencileri de bugün yüz yüze eğitime başladı.

Tabletler peyderpey dağıtılacak

Bu süreçte Türkiye’de koronavirüsü salgınında yaygınlık görülmesi dolayısıyla okullardaki ted- birleri değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Gidişata bakacağız, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valiliklerimiz bünyesinde il hıfzıssıhha kurulları, il ve ilçe millî eğitim kurulları okullarımızın ihtiyaçları konusunda bir gayret içindeler. Çocuklarımızın el- bette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa izleyemezlerse elbette tekra- rını izleyebilirler. Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir” dedi.

Haftada iki günle sınırlandırılmasın

Veliler ve öğrenciler, yüz yüze eğitimin yaygınlaştırılmasından memnun olduklarını söyledi, haftada iki günle sınırlı olmamasını istedi. Çankaya İlkokulu’nda en fazla 10’ar öğrenci olmak şartıyla gruplar halinde yüz yüze eğitime başlandı. Hem çocukları 21 Ey- lül’den itibaren haftada iki gün okula gelmekte olan hem de çocuklarını okula getirmeye başlayan velilerden çoğunluğu, bu şekilde sınırlı değil tamamiyle yüz yüze eğitim yapılması gerektiğini savundu. Okuldaki hijyen şartlarından şikâyetçi olmadıkları gözlemlenen veliler, tam tersine okul dışında günlük hayatta birçok mekâna aileleriyle birlikte gitmek durumunda kalan çocukları açısından okulda olmalarını daha sağlıklı bulduklarını söyledi. Birçok veli, evlerde online derslerde yeterince başarılı öğrenim sağlanamadığını belirterek, öğretmenleriyle birebir etkileşim halinde daha iyi eğitim verildiği görüşünü dile getirdi. Devletten daha fazla okul inşa edilmesiyle daha fazla sınıf oluşturularak öğrenciler için sosyal mesafeye uygun ortam oluşturulmasını talep eden veliler, devletin böyle bir dönemde eğitime yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerden çoğunluğu da, okulda olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, evde dersleri anlamakta zorluk çektiklerini kaydetti.

Etiketler: veliler, öğrenciler, yüz yüze eğitim
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