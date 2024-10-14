Yanlış politika eğitim fakültelerini boşaltıyor

Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşen 2 öğrenciye 17 öğretim üyesi ders veriyor.

Bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne sadece 2 öğrenci yerleşti. 2 kişilik bölümde, 17 öğretim üyesi ders veriyor. Hürriyet’tin haberine göre, Aksaray Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide; okulun eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 7’si profesör, 7’si doçent, 1’i doktor ve 2’si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi eğitim veriyor. Ancak bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tercih kılavuzunda 40 kişilik genel kontenjana sahip bu bölümü yalnızca 2 öğrenci tercih etti. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, şunları söyledi: “Öğretmenlerin atanma süreçlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle öğrenciler artık öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmeyi doğru bulmuyor. Bu durum sadece fen bilgisi alanına ait bir durum değil. Öğretmenliğin diğer branşları için de öğrenciler benzer düşüncelere sahip. Eğitim Fakülteleri bu anlamda bir çıkmaza girdi.

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