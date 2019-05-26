Yapıcı eleştirileri dikkate alacağız

MillÎ Eğitim Bakanı Selçuk, yeni ortaöğretim modeline ilişkin, “Toplumla paylaştık, şimdi de geri bildirim alıyoruz. Gelen geri bildirimlerden yapıcı eleştiriler var. Biz bu yapıcı eleştirileri dikkate almayacak mıyız, tabii ki alacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, CNN Türk’teki 5N1K programında liselerdeki yeni modele ilişkin detayları anlattı, değerlendirmelerde bulundu. Ortaöğretim modeliyle tek başına bir şeyi değiştirmeyi hedeflemediklerini, zamanın ruhunu ve değişen ihtiyaçları dikkate aldıklarını aktaran Selçuk, “Matematik seçmeli ders oluyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Selçuk, yeni modelle liselerde matematik dersinin dağılımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada bir matematik problemi yok, tartışma kültürü sorunu var. Ortaöğretim sisteminde halihazırda matematik 9. ve 10. sınıflarda zorunlu, 11 ve 12’nci sınıfta ise seçmeli. Dolayısıyla sadece 9 ve 10’uncu sınıfta zorunluluk yetmez, 11’inci sınıf da zorunlu olsun. Yeni model bunu getiriyor.” AA

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