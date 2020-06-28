YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek. Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek. Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle: "Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf" AA

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