YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-16 Haziran’da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS’nin tercih kılavuzuna ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ilişkin tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını aktaran Aygün, “2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ‘http://osym.gov.tr’ internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanacak. AA

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